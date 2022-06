Ortschaftsrat stimmt zu: Roßlau verabschiedet sich vom Technischen Rathaus

Der Antrag zur Zusammenführung aller Ämter in Dessaus Innenstadt hat die Ausschüsse des Stadtrates passiert. Nach zahlreichen Änderungen stimmt nun auch der Roßlauer Ortschaftsrat zu.

Die Zeit für das Technische Rathaus in der einstigen Garnison Roßlau scheint nun abzulaufen.

Dessau-Roßau/MZ - Entgegen einiger Befürchtungen ist das Votum am Ende deutlich: Der Roßlauer Ortschaftsrat hat am Donnerstag dem Vorhaben, das Technische Rathaus von Roßlau in die Dessauer Innenstadt zu verlegen, ohne Gegenstimmen zugestimmt - wenn auch nur unter zwei entscheidenden Bedingungen.