Die Stadtverwaltung zieht aus dem Alten Arbeitsamt aus. Einzelne Bereiche des Dessau-Roßlauer Ordnungsamtes sind vorübergehend nicht erreichbar. So sieht der Plan aus.

Ordnungsamt zieht in Etappen um - Anfang April erhalten Dessau-Roßlauer keine neuen Führerscheine

Dessau-Rosslau/MZ/HTH. - Die Vorbereitungen für den Umzug des Ordnungsamtes vom historischen Arbeitsamt am August-Bebel-Platz zum bisherigen Sitz der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft (DWG) in der Ferdinand-von-Schill-Straße 8 laufen auf Hochtouren. Nun hat die Stadtverwaltung bekannt gegeben, in welchen Zeiträumen die einzelnen Bereiche umziehen und für wielange sie nicht erreichbar sind.