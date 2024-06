Das lange Warten hat ein Ende: Am Donnerstag, 6. Juni, um 18.30 Uhr eröffnet die beliebte Donnerstagabend-Konzertreihe des Stadtmarketings ihre Pforten auf dem Dessauer Marktplatz.

„Open Stage“ in der Zerbster Straße - Capriccio eröffnet beliebte Konzertreihe in Dessau

Capriccio eröffnet am Donnerstag die diesjährige Open Stage.

Dessau/MZ. - Das lange Warten hat ein Ende: Am Donnerstag, 6. Juni, um 18.30 Uhr eröffnet die beliebte Donnerstagabend-Konzertreihe des Stadtmarketings erneut ihre Pforten auf dem Dessauer Marktplatz inmitten der Gartenträume-Lounge. Die Veranstaltung hat sich als fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Dessau etabliert und bietet bis zum 19. September sowohl bekannten Künstlern als auch Nachwuchstalenten eine Bühne.

Die beliebte Dessauer Band Capriccio wird das diesjährige Auftaktevent musikalisch gestalten und die Gäste mit ihrem vielseitigen Repertoire begeistern. Das Publikum darf sich in ausgelassener und chilliger Atmosphäre auf eine große Portion Ostrock und ausgewählte Highlights aus der internationalen Musikszene freuen.

„Wir präsentieren das musikalische Open-Air-Veranstaltungsformat in diesem Jahr bereits zum fünften Mal und freuen uns wie in jedem Jahr auf viele bekannte Gesichter und neue Gäste“, äußert sich Maren Springer-Hoffmann, Projektverantwortliche der Stadtmarketinggesellschaft, über das anstehende Event. Die Open Stage bietet Besuchern vielfältigen Musikgenuss in einer entspannten Umgebung.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Witterungsbedingt kann es zu kurzfristigen Absagen kommen, die Stadtmarketinggesellschaft bittet in diesen Fällen um Verständnis.

Info:Das vollständige Programm auf der Webseite unter www.visitdessau.com/stadtsommer