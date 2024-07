Am Biopharmapark in Dessau-Tornau hat es am Sonntagnachmittag einen schweren Unfall gegeben. Ein Opel prallte gegen einen Mast.

Opel überschlägt sich am Biopharmapark in Tornau: Drei der vier Insassen werden verletzt

Dessau-Roßlau/MZ. - Am Biopharmapark in Dessau-Tornau hat es am Sonntagnachmittag einen schweren Unfall gegeben.

Nach Angaben der Dessauer Polizei hatte ein 22-jähriger Opel-Fahrer gegen 14.50 Uhr die Professor-Möhlmann-Straße in Roßlau in Richtung der Straße Am Pharmapark befahren. In einem Kurvenbereich kam der junge Mann nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Beleuchtungsmast und überschlug sich mehrmals.

Von den vier Insassen wurden drei Personen mit leichten Verletzungen durch Rettungskräfte für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der Gesamtsachschaden wurde von der Polizei auf über 12.000 Euro geschätzt.