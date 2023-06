Waldersee erlebt am Samstag mit den ersten „Waldersee Classics“ eine gelungene Premiere. Jede Menge Oldtimer sind zu sehen. Veranstalter Roman Schnaider plant zweite Auflage von „Waldersee Classics“ im nächsten Jahr.

Oldtimertreffen in Dessau feiert Premiere - Viele Besucher staunen bei den „Waldersee Classics“

In dieser Halle gab es keinen Standesdünkel. Hier parkte der Dodge neben dem Trabi oder der Wartburg neben dem Ford aus den 1930er Jahren. Alle zeigten ihre Schmuckstücke.

Waldersee/MZ - Es reiht sich SR2, an Schwalbe, Simson Star oder Motorroller Berlin. Mittendrin in der Reihe steht das Motorrad von Bianca Kowalski. Die Altenerin ist gerade mit ihrer MZ ES eingefahren. Denn die Premiere von „Waldersee Classics“, einem Treffen von Oldtimern, will auch sie nicht verpassen.