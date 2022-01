Ohne Licht und in Schlangenlinien - Polizei stoppt in Dessau betrunkenen 18-Jährigen

Die Polizei stoppte das Auto in der Dessauer Kornhausstraße.

Dessau/MZ - Einen betrunkenen 18-Jährigen hat die Polzei am Silvesterabend gegen 21.30 Uhr in der Kornhausstraße in Dessau gestoppt. Der Mann war mit seinem Leichtkraftfahrzeug Ligier Schlangenlinien gefahren und hatte auch das Abblendlicht nicht eingeschaltet. Bei der anschließenden Kontrolle kam heraus, dass der junge Mann angetrunken war - und auch keine Fahrerlaubnis hatte. Der Atemalkoholtest ergab 1,2 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Eine weitere Kontrolle wurde in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr in der Antoinettenstraße in Dessau gemacht. Ein 24-jähriger Radfahrer war dort ebenfalls Schlangenlinien gefahren. Sein Atemalkoholtest ergab 1,66 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.