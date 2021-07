„Oh Happy Day“ - Vier junge Dessauer Unternehmerinnen planen einen besonderen Tag

Dessau/MZ - Es ist pure Frauenpower, die hinter dem jüngsten Veranstaltungskind der Stadt steht: Luisa Blabusch, Anne Stein, Kristin Poleschner und Linda Pieczonkowski laden die Dessau-Roßlauer am 29. August ab 14 Uhr zum „Oh Happy Day“ No. 1 in das Veranstaltungszentrum Golfpark ein.

Was steckt dahinter? Die vier Frauen sind Unternehmerinnen in der Dienstleistungs- und Veranstaltungsbranche. Viele Monate konnten sie nicht arbeiten, stand ihre Branche still. „Wir wollen aber den Kopf nicht hängenlassen, sondern voller Zuversicht an den Restart gehen“, erzählen sie im MZ-Gespräch. Dafür sollte es etwas Besonderes sein. Etwas, das eindrucksvoll die Leistungsstärke der hiesigen Unternehmen dieser Branche zeigt.

Geplant ist in Dessau eine Veranstaltungsmesse der besonderen Art

Das erste Arbeitstreffen der Inhaberin der Pension „Schlafgut“ (Linda Pieczonkowski), der Besitzerin des „Blattwerk“ (Anne Stein), der freien Rednern (Kristin Poleschner) und der Veranstaltungsleiterin des Golfpark (Luisa Blabusch) fand mitten im Corona-Lockdown statt. Ein Hoffnungsschimmer war da noch weit entfernt. Die Idee einer „Veranstaltungsmesse der besonderen Art“ entstand und nahm nach und nach konkrete Formen an. „Es sollte keine klassische Messe sein, wo die Besucher mit Flyern und Prospekten nach Hause gehen“ sagt Luisa Blabusch, „sondern wir wollen den Besuchern ein Erlebnis bieten.“ Alles, was an diesem Sonntagnachmittag präsentiert wird, soll gekostet, probiert, erlebt werden können. Möglichkeiten dazu dürfte es reichlich geben. Denn mehr als 30 Dessauer Unternehmen stehen bereits auf der Teilnehmerliste. „Wer noch nicht dabei ist und Lust darauf hat, kann sich gerne melden“, lädt Anne Stein ein.

Das passende Geschäftsfeld ist leicht beschrieben: Alles, was es für einen „Happy Day“ braucht oder was ein Event perfekt macht. Dabei gehe es aber keinesfalls nur um Hochzeiten, betonen die Organisatorinnen. „Auch ein tolles Essen, ein leckerer Kuchen, ein kleines Geschenk oder ein Ausflug machen den Tag schön. Wer so etwas im Angebot hat, ist bei uns richtig“, sagt Blabusch.

Getreu dem Veranstaltungsmotto werden die Besucher viel erleben können auf dem Gelände. „Wir werden zum Beispiel zeigen, wie eine Alltags- zur Festfrisur wird, wie ein Fotoshooting läuft und es wird auch eine echte freie Trauung geben“, verrät Blabusch. Auch an die Kinder sei gedacht. Dessauer Unterhaltungskünstler werden zeigen, dass sie das perfekt können. „Es ist ein wichtiges Anliegen von uns, darzustellen, wie vielfältig das Angebot unserer Dessau-Roßlauer Unternehmen ist. Wir müssen eigentlich nichts von außerhalb einkaufen.“ „Handmade und Local“ ist deshalb das Motto des Happy Day. Die „Aussteller“-Liste verspricht schon jetzt einen unterhaltsamen und erkenntnisreichen Nachmittag, der gut und gerne in einen entspannten Abend bei Feuerwerk und Lasershow münden könne.

Standmieten müssen die teilnehmenden Firmen an dem Tag nicht zahlen

Standmieten müssen die teilnehmenden Firmen übrigens nicht zahlen. Auch um Werbung, Ausstattung oder einen Stand müssten sie sich nicht kümmern. „Wir haben in der Firma Vetter Möbelbau und der Werbeagentur Pidea zwei Unternehmen gefunden, die uns tatkräftig unterstützen“, sagt Anne Stein. So wird sich Vetter um den Standbau kümmern, so dass alle einheitlich aussehen. Pidea erstellt die Homepage mit Verlinkungen zu den teilnehmenden Firmen, und Agenturchef Thomas Passek übernimmt die Moderation der Veranstaltung. „Da kann ja nichts mehr schiefgehen“, sind die vier Frauen erleichtert und dankbar ob dieser Hilfe. Denn so viel Spaß die Vorbereitungen ihnen auch machten, „sind wir alle sehr aufgeregt, je näher der Tag rückt“, verrät Kristin Poleschner.

Der „Oh Happy Day“ am 29. August trägt übrigens nicht von ungefähr die Nummer 1. Es sind Fortsetzungen geplant. „Wir wollen ihn künftig einmal im Jahr durchführen“, haben sich die Frauen vorgenommen. In der Hoffnung, dass die erste Veranstaltung so wird wie sie es sich vorstellen. „Emotional, liebevoll, überraschend.“

Der Eintritt kostet für Erwachsene 8 Euro, für Kinder ab 11 vier Euro. Karten gibt es ab sofort im Golfpark, im Blattwerk, im Schlafgut und bei Druschke. Es wird empfohlen, den Vorverkauf zu nutzen. Es gilt ein Hygienekonzept.