Die Stadt Dessau-Roßlau will in diesem Jahr auf das Versprühen von Gift gegen den Eichenprozessionsspinner aus der Luft verzichten, obwohl sie davon ausgeht, dass die Methode gewirkt hat. Was gegen die lästige Raupe getan werden soll

Dessau-Rosslau/MZ. - Nach zwei Jahren des Kampfes gegen den gefährlichen Eichenprozessionsspinner (EPS) aus der Luft will die Stadt Dessau-Roßlau in diesem Jahr auf den Einsatz von giftsprühenden Helikoptern verzichten. Das hat Frank Unger von der Wasser- und Naturschutzbehörde in der Sitzung des Sicherheitsausschusses in der vergangenen Woche bekanntgegeben.