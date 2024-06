Ein Spiel gegen das Traditionsteam des 1. FC Magdeburg am Freitag und das Verbandsligaduell gegen Thalheim am Samstag zählen beim SV Dessau 05 zu den Höhepunkten des Wochenendes, an dem auch das Dessauer Nordfest gefeiert wird.

Im Dessauer Schillerpark steht ein besonderes Wochenende an.

Dessau/MZ. - Zum Saisonabschluss in den Männer-Fußballligen in Sachsen-Anhalt wird es an diesem Wochenende im Dessauer Stadion am Schillerpark gleich zwei sportliche Höhepunkte, kombiniert mit dem Dessauer Nordfest, geben.

Duell der Traditionsteams eröffnet das Wochenende am Freitag, 8 Uhr

Schon am Freitagabend beginnt 18 Uhr der Countdown mit dem Duell der Oldies. Die Traditionsmannschaft des SV Dessau 05, die vor exakt 20 Jahren Landesmeister wurde und in die Oberliga aufgestiegen war, empfängt eine Auswahl des 1. FC Magdeburg, in der mit Wolfgang „Paule“ Seguin und Axel Tyll zwei Sportler auflaufen, die vor 50 Jahren zum FCM-Europapokalsiegerteam gehörten.

Bevor diese Begegnung beginnt, werden beide Mannschaften den leider viel zu früh verstorbenen ehemaligen Nullfünf-Torhüter Stefan Spielau mit einer Gedenkminute ehren. Nach dem Schlusspfiff gibt es einen weiteren Höhepunkt, denn die FCM-Kicker haben sich bereit erklärt, Autogrammwünsche zu erfüllen.

Nahtlos geht es dann am Samstag ab 11 Uhr mit einem Auftritt der Cheerleader des SV Dessau 05 weiter. Eine Stunde später wird ein Spiel der Nullfünf F1-Jugendfußballer angepfiffen und ab 13 Uhr findet die obligatorische Nullfünf-Nachwuchswechselbörse statt.

Derby gegen Thalheim ist für die 05-Fußballer der zweite Fußballhöhepunkt am Wochenende

Der zweite Fußballhöhepunkt des Wochenendes beginnt dann am Samstag um 15 Uhr. Die Verbandsligamannschaft des SV Dessau 05 bestreitet ihr letztes Saisonspiel. Sie ist Gastgeber im Regionalderby für den SV Rot-Weiß Thalheim. Das Punktspiel hat eigentlich nur noch einen symbolischen Wert, denn tabellarisch ist vor dem letzten Spieltag in der Verbandsliga alles entschieden.

Während die Absteiger längst schon festgestanden haben, ist der Meister und Aufsteiger in die Oberliga mit Blau-Weiß Zorbau erst am Mittwochabend gekürt worden. Die Zorbauer besiegten den Tabellenzweiten SSC Weißenfels auf dessen eigenem Gelände vor fast 700 Zuschauern souverän mit 4:1.

Von diesen Zuschauerzahlen können am Samstag beim Derby der SV Dessau 05 und auch die Gäste aus Thalheim nur träumen. Trotzdem wollen beide Mannschaften den Besuchern zum Saisonabschluss ein gutes Spiel präsentieren. Vor allem stehen die Gastgeber im Fokus. Sie sind nach zuletzt immerhin drei Niederlagen in Folge in der Bringepflicht.

Am vergangenen Spieltag haben sich die Nullfünfer bei der 1:3-Blamage gegen Blau-Weiß Dölau vor allem in der zweiten Halbzeit, nicht mit Ruhm bekleckert. „Obwohl uns sieben Stammspieler gefehlt haben, war es enttäuschend und kein Verbandsliganiveau von unserer Seite“, schimpfte nach dem Schlusspfiff Cheftrainer Dimitrios Mitsis. An diesem Samstag stehen dem Coach außer dem gesperrten Torjäger Branden Stelmak und dem beruflich verhinderten Irvin Baumgart alle Leistungsträger wieder zur Verfügung.

Emotionaler Höhepunkt zum Saisonfinale wird die Verabschiedung von 05-Urgestein Max Eschner sein

Ein emotionales Highlight wird an diesem Tag die Verabschiedung von Nullfünf-Urgestein Max Eschner sein. Nach einer schweren Verletzung im Spiel gegen Westerhausen − der SV Dessau 05 siegte dabei 2:1 − hängt der 34-jährige nach immerhin 312 Pflichtspielen für die erste Mannschaft der Nullfünfer die Fußballschuhe endgültig an den berühmten Nagel. „Wir wollen Max danke sagen, indem wir gegen Thalheim als Sieger vom Platz gehen“, erklärte Mannschaftskapitän Felix Zilke.