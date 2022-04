NVA-Veteranen halten an Treffen in Dessau fest - „Keine Auswirkung auf ukrainische Flüchtlinge“

Viele Menschen und Einrichtungen in Dessau-Roßlau, wie hier die Bibliothek, solidarisieren sich mit der Ukraine. Ein Veteranen-Verein, der den russischen Angriff rechtfertigt, will dennoch an seinem Treffen im Mai festhalten.

Dessau-Roßlau/MZ - Nach Kritik an einer für den Mai im Dessauer Golfpark geplanten Veranstaltung des „Verbandes zur Pflege der Traditionen der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der DDR“ hat sich der Verein selbst zu Wort gemeldet und erklärt, dass er an dem Treffen festhalten wird. „Jeder Krieg bringt Not und Elend mit sich, insofern gilt unser Mitgefühl den Flüchtlingen, sowie den Betroffenen in der Ukraine. Unser Verband hat an Hilfsorganisationen gespendet“, sagte der Vorsitzende, Friedemann Munkelt, auf die Frage, ob die Veranstaltung stattfinden wird.