Nur wenige Cannabiskonsumenten landen in Dessau beim Arzt - Mediziner rätseln über Ursachen

Landesweit werden Hunderte Patienten wegen Verhaltensstörungen nach Cannabiskonsum behandelt. In Dessau sind es so wenige wie nirgends sonst. Die Fälle lassen sich an zwei Händen abzählen.

Dessau-Roßlau/MZ - Die Zahl der wegen psychischer Erkrankungen und Verhaltensstörungen behandelten Cannabis-Konsumenten in Dessau-Roßlau hat einen langjährigen Tiefstand erreicht. Zugleich gibt es in Dessau-Roßlau so wenig Fälle wie in keinem anderen Landkreis Sachsen-Anhalts.