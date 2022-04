Nur rund 5.000 Gäste: Steht das Streetfood-Festival in Dessau schon wieder vor dem Aus?

Nur rund 5.000 Gäste wollen an drei Tagen auf Kraftwerkswiese aus Töpfen und Pfannen aus aller Welt kosten. Nach der Station Dessau auf der Streetfood-Tour ’22 zieht Veranstalter eine nüchterne Bilanz.

Dessau/MZ - Vorige Woche zu Ostern waren sie noch im sächsischen Freiberg, nächste Woche zieht die Karawane weiter ins niedersächsische Göttingen. Und dazwischen hatte Streetfood on Tour seinen Wagenpark auf der Festwiese am Kraftwerk in Dessau aufgebaut.