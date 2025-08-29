weather regenschauer
Vorwürfe an das Klinikum in Dessau Mit Steißbeinbruch in die Notaufnahme - 88-Jährige muss in Dessau viele Stunden auf ein Bett warten

Nach der Einlieferung in die Notaufnahme hat eine Seniorin viele Stunden auf ihre Behandlung warten müssen. Das Aufnahmegespräch sei eine „Abfertigung“ gewesen. Und es gab noch mehr Ärger. Was das Städtische Klinikum in Dessau zu den Vorwürfen sagt.

Von Leonie Beer Aktualisiert: 29.08.2025, 11:44
Blick auf das Städtische Klinikum in Dessau.
Blick auf das Städtische Klinikum in Dessau. Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Es war Montag, der 11. August, als Elise Fiedler gegen 12.30 Uhr in das Dessauer Klinikum eingeliefert wurde. Und das Warten, so schildert sie, begann.