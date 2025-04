1950 wurde der Triebwagen „TW 30“ offiziell in Betrieb genommen und prägte über zwei Jahrzehnte lang das Dessauer Stadtbild. Nun gibt es ein eintägiges Comeback.

Die TW 30 wird am 1. Mai auf große Fahrt geschickt.

Dessau/MZ. - Ein ganz besonderes Stück Stadtgeschichte kehrt zurück auf die Gleise. Der historische Straßenbahntriebwagen TW 30 feiert seinen 75. Geburtstag – und lädt am 1. Mai zu einer nostalgischen Zeitreise durch das Liniennetz der Dessauer Verkehrs GmbH ein. Das haben die Stadtwerke angekündigt.

Der Triebwagen startet um 10.02 Uhr an der Tempelhofer Straße zu seiner ersten Jubiläumsfahrt. Im Laufe des Tages wird er insgesamt vier Mal auf der Linie 1 sowie vier Mal auf der Linie 3 unterwegs sein. Auf der Linie 1 verkehrt der TW 30 ab Tempelhofer Straße um 10.02, 11.42, 13.42 und 15.42 Uhr. Ab Hauptbahnhof setzt er seine Fahrt auf der Linie 3 um 10.25, 12.25, 14.25 und 16.25 Uhr fort – unter anderem über das Museum, die Kleine Schafttrift und den Junkerspark, bevor es wieder zurück zum Hauptbahnhof geht. Alle Haltestellen entlang der Strecke werden bedient, für die Mitfahrt gelten die aktuellen Tarife der DVG.

Die Geschichte des TW 30 hat in den Jahren 1928/29 mit der Einführung der so genannten Dessauer Standardwagen begonnen

Die Geschichte des TW 30 hat in den Jahren 1928/29 mit der Einführung der so genannten Dessauer Standardwagen begonnen. Nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs wurden deren Fahrgestelle 1948 in der Werkstatt der DVG wieder aufgearbeitet. Ein Jahr später entstanden im Waggonbau Werdau neue Wagenkästen – darunter auch der des TW 30.

1950 wurde der Triebwagen offiziell in Betrieb genommen und prägte über zwei Jahrzehnte lang das Dessauer Stadtbild. Ab 1972 kam er als Arbeitswagen zum Einsatz und wurde 1981 für den Winterdienst umgebaut – inklusive eines leuchtend orangen Neuanstrichs.

1987 wurde der mittlerweile denkmalgeschützte „TW 30“ in Dessau-Roßlau außer Betrieb genommen

1987 wurde das mittlerweile denkmalgeschützte Fahrzeug außer Betrieb genommen. Doch das war nicht das Ende: 1999 und 2000 erfolgte ein aufwendiger Wiederaufbau zum historischen Triebwagen. Heute steht der TW 30 für Sonderfahrten zur Verfügung und kann auch privat gemietet werden.