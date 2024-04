Am 24. April 1932 gewannen bei der Landtagswahl im Freistaat Anhalt die Nazis über 40 Prozent der Stimmen. „Dessau Nazifrei“ will daran erinnern - und warnen.

„Nie wieder 1932!“ - Bündnis „Dessau Nazifrei“ ruft zu Demo am Hauptbahnhof Dessau auf

Blick auf den Hauptbahnhof in Dessau.

Dessau/MZ/syk. - Das Bündnis „Dessau nazifrei“ ruft am Samstag 13 Uhr zur Teilnahme an der Demonstration „Nie wieder 1932!“ am Hauptbahnhof auf.

Am 24. April 1932 gewannen bei der Landtagswahl im Freistaat Anhalt die Nazis über 40 Prozent der Stimmen. Ministerpräsident wurde der völkisch, rassistisch und sozialdarwinistisch auftretende Alfred Freyberg, heißt es im Flugblatt des Bündnisses.

2024 stehen viele Wahlen an. „Damit wir nicht wieder Verhältnisse wie 1932 bekommen, rufen wir die Bürger auf, nur die Parteien zu wählen, die sich den Menschenrechtskonventionen verpflichtet fühlen und das Grundgesetz achten“, so die Veranstalter auf dem Flugblatt .

Das Bündnis sieht Gefahr im Verzug, denn nicht nur die faschistische AfD sei in den Bundestag eingezogen, auch die Angebote anderer Parteien bewegten sich zwischen Entlastungen für Reiche, Arbeitszwang für Arme und „Ausländer raus“.