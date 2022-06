Nicht mehr nur für medizinisches Personal: Novavax in Dessau-Roßlau ab jetzt für jeden zugänglich

In Dessau steht jetzt auch Novavax-Impfstoff zur Verfügung.

Dessau-Rosslau/MZ - Nur ein geringer Teil der 1.300 Dosen des neuen Corona-Impfstoffs Novavax, die Dessau-Roßlau vergangene Woche erhalten hatte, ist bereits verimpft. Das teilte die Stadt am Freitag auf Nachfrage mit. Das Präparat war wegen der bald in Kraft tretenden Impfpflicht zunächst für Menschen mit medizinischen Berufen reserviert gewesen. Die Nachfrage hielt sich laut Verwaltung jedoch in Grenzen. Wie viele Personen sich konkret mit dem neuen Präparat haben impfen lassen, dazu machte die Stadt keine Angaben.