Neustart vollzogen - Was der Pächter mit dem Dessauer Obstmustergarten vor hat

Oliver Steiner ist der neue Pächter des Gartenlokals. Wie der aus dem Schwarzwald stammende Mann nach Dessau gefunden hat und was er anbietet.

Das Gartenlokal Obstmustergarten befindet sich in der Dessauer Südstraße 7.

Dessau/MZ - Oliver Steiner musste nicht lange überlegen, als er das erste Mal das Gartenlokal „Obstmustergarten“ in der Südstraße 7 betrat. „Ich habe mich sofort hierin verliebt“, gesteht der 36-jährige Gastronom. Der urige Charme, mit den alten massiven Möbeln und der überschaubare Haupt-Gastraum mit seinen rund 20 Plätzen, ist ihm sofort ans Herz gewachsen. Vom ersten Moment an malte er sich aus, wie er dort die Gäste in familiärer Atmosphäre bekochen und bewirten könnte. Zusätzlich stehen noch ein Saal mit 100 Sitzplätzen und im Sommer ein Biergarten zur Verfügung.