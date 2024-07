Rosslau/MZ. - Auch in seiner 27. Auflage ist der Burgtheatersommer auf der Roßlauer Wasserburg fit und frisch genug für etwas ganz Neues. So bündeln sich 2024 Schauspiel, Konzert, Kinder- und Jugendtheater wieder wie gehabt. Neu ist diesmal ein extra Theaterprojekt zum Jubiläum 250 Jahre Philanthropinum Dessau. „Damit können wir die Doppelstadt und Menschen beidseits der Elbe in den Theatersommer einbeziehen“, so Produzent Benjamin Kolass.

