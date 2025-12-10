weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. „Frei.Wild“ lieferten die Vorarbeit: Neues Mini-Rockfestival „Frost und Flamme“ in Dessau wird zum Erfolg - Auf Anhieb 120 Besucher

„Frei.Wild“ lieferten die Vorarbeit Neues Mini-Rockfestival „Frost und Flamme“ in Dessau wird zum Erfolg - Auf Anhieb 120 Besucher

Am Nikolaustag fand in der gaststätte Oberbreite zum ersten Mal ein kleines Festival mit mehreren Konzerten für Deutschrock-Fans statt. Der veranstalter ist mit dem Zuspruch zufrieden. Die bekannte Rockband Frei.Wild hatte bei ihrer Kneipentour in Dessau und Roßlau für die Veranstaltung geworben.

Von Oliver Müller-Lorey 10.12.2025, 18:00
Gute Stimmung herrschte beim ersten „Frost und Flamme“-Deutschrock-Festival in der Dessauer Oberbreite.
Gute Stimmung herrschte beim ersten „Frost und Flamme“-Deutschrock-Festival in der Dessauer Oberbreite. Foto: Martin Hartmann

Dessau/MZ. - Es war ein Experiment – und das ist geglückt. Bei der ersten Auflage des Mini-Rockfestivals „Frost und Flamme“ am Nikolaustag kamen auf Anhieb 120 Fans. „Das ist ein super Start für uns“, sagt Martin Hartmann, einer der Mitorganisatoren.