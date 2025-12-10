„Frei.Wild“ lieferten die Vorarbeit Neues Mini-Rockfestival „Frost und Flamme“ in Dessau wird zum Erfolg - Auf Anhieb 120 Besucher

Am Nikolaustag fand in der gaststätte Oberbreite zum ersten Mal ein kleines Festival mit mehreren Konzerten für Deutschrock-Fans statt. Der veranstalter ist mit dem Zuspruch zufrieden. Die bekannte Rockband Frei.Wild hatte bei ihrer Kneipentour in Dessau und Roßlau für die Veranstaltung geworben.