Neues Impfzentrum in Dessau ist seit Mittwoch am Start - So kommt man an Termine

Das neue Impfzentrum in Dessau hat seinen Betrieb aufgenommen.

Dessau-Roßlau/MZ - Seit 8 Uhr wurden am Mittwoch im neu eröffneten Impfzentrum der Stadt Dessau-Roßlau im Obergeschoss des Dessau-Centers Spritzen gesetzt gegen die Corona-Pandemie. Das Impfzentrum war am Montag und Dienstag in der einstigen C&A-Filiale eingerichtet worden. Das Impfzentrum hat mittwochs und freitags von 8 bis 16 Uhr und donnerstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Besetzt ist das Zentrum aktuell mit einem Impfteam, das pro Tag 260 Spritzen verabreichen kann. Geimpft wird ausschließlich nach vorheriger Terminvergabe. Dafür ist am Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr wieder eine Telefonhotline geschaltet, die unter zwei Nummern zu erreichen ist: 0340/204-2891 und -2892. Am Montag, 6. Dezember, kann ein zweites Impfteam eingesetzt werden, kündigt Sozialdezernent Jens Krause an.