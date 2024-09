Neueröffnung in Dessau: Sholeh Rahmani hat sich ihren Traum von einer eigenen Galerie erfüllt

Lampenschirme aus Papier fertigt Sholeh Rahmani an. Sie gibt alten Materialien neues Leben.

Dessau/MZ. - Der heutige Donnerstag ist für Sholeh Rahmani ein ganz besonderer Tag: Sie eröffnet mitten in der Stadt ihre eigene Galerie. In der Zerbster Straße 16 hat sich die Künstlerin ihr Refugium aus Atelier, Holzwerkstatt und Ausstellungsräumen eingerichtet. Voller Enthusiasmus hat die 39-jährige gebürtige Iranerin in den letzten Monaten dieses Domizil geschaffen. Nun ist sie gespannt, wie ihre Arbeit bei den Dessau-Roßlauern ankommt.