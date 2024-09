S62xI58KE1f5Q53vP4a3zb3W7d4

Die Stadtverwaltung lehnt eine Aufschiebung der Beratungen über die Anhebung der Hebesätze zur Grundsteuer B ab. Den Vorschlag abzuwarten, hatte der FDP-Landtagsabgeordnete Jörg Bernstein gemacht, nachdem die Stadt angekündigt hatte, ab 1. Januar 2025 den Hebesatz der Grundsteuer B für private und gewerbliche Grundstücke von derzeit 495 auf 635 zu erhöhen.

Unverändert soll der Hebesatz der Grundsteuer A bleiben. Dieser betrifft land- und forstwirtschaftliche Grundstücke. Beschlossen werden soll das im Stadtrat am 16. Oktober.

Land plant optionale Festsetzung differenzierender Hebesätze

Durch die Neubewertung der Grundstücke durch die Finanzämter verändern sich die Einnahmen für die Kommunen. Im Falle von Dessau-Roßlau wären Mindereinnahmen die Folge. Eine Anpassung der Hebesätze ist eine der wenigen Möglichkeiten, den Gesamthaushalt stabil zu halten. Die FDP erkennt an, dass die von der Dessau-Roßlauer Stadtverwaltung vorgeschlagene Festlegung der Stadt keine Mehreinnahmen bescheren wird.

Wohngrundstücke werden aber zu Gunsten von Nichtwohngrundstücken mehr belastet. „Dieses Missverhältnis gilt es zu vermeiden“, so Bernstein. Er verweist auf das im Landtag eingebrachte Gesetz über die Einführung einer optionalen Festsetzung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer. Dessau-Roßlau solle abwarten.

Stadt kann nur nach vorliegender Rechtslage entscheiden

„Da nicht absehbar ist, ob der Gesetzesentwurf Ende Oktober durch den Landtag beschlossen wird, kann aktuell nur nach der derzeit vorliegenden Rechtslage entschieden werden“, teilt Katrin Kuhnt, Leiterin des Referats des Oberbürgermeisters, auf MZ-Anfrage mit. Ein weiteres „Abwarten“ berge das Risiko, dass die Stadt die Grundsteuer nicht festsetzen und die Grundsteuerbescheide nicht rechtzeitig zu Beginn des Jahres 2025 zustellen kann. In dem Fall würden der Stadt zur ersten Fälligkeit am 15. Februar 2025 Einnahmen fehlen. „Aufgrund der aktuellen Haushaltslage kann dies nicht gerechtfertigt werden“, so Kuhnt.

Belastungsverschiebungen sollten grundsätzlich auf Länderebene geregelt werden. Hier schließe sich Dessau-Roßlau grundsätzlich dem Städte- und Gemeindebund an. Eine Umwälzung auf die Städte und Gemeinden berge das Risiko, die Aufkommensneutralität nicht mehr gewährleisten zu können, was direkte Auswirkungen auf die Haushaltslage hat.

Bis spätestens Mitte November sollte der Hebesatz festgelegt sein

Ob die Vorlage, die am 16. Oktober im Stadtrat zum Beschluss steht, zurückgestellt wird, so Kuhnt, darüber entscheide der Stadtrat. Der Vorschlag, den die Verwaltung für den einheitlichen Hebesatz für die Grundsteuer erarbeitet hat, sei rechtssicher. Bis spätestens Mitte November sollte der Hebesatz festgelegt sein, damit die Grundsteuerbescheide bis zum Jahresbeginn zugestellt werden und der Stadt keine Einnahmen verloren gehen, erklärt Kuhnt.