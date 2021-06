Neuer Fahrstuhl bleibt stecken - Feuerwehr muss fünf Personen befreien

Rosslau - Die Freiwillige Feuerwehr Roßlau hat am sommerlich-heißen Sonntag fünf Personen aus einem feststeckenden Fahrstuhl am Roßlauer Bahnhof befreit. Das hat die Feuerwehr auf Facebook mitgeteilt. Die Kameraden waren gegen 16.15 Uhr alarmiert worden und waren fast eineinhalb Stunden im Einsatz. „Wir befreiten die Personen über tragbare Leitern und übergaben diese am Anschluss an den Rettungsdienst.“ Die Gründe des Fahrstuhlausfalls sind noch unklar. (mz)