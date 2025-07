Das DRK in Dessau-Roßlau kann sich auf neue Rettungssanitäter freuen. Die wurden in vier Monaten selbst ausgebildet.

Ausbildung in Dessau

Das DRK in Dessau-Roßlau bekommt Verstärkung.

Dessau-Rosslau/MZ. - Das Deutsche Rote Kreuz Dessau-Roßlau hat in knapp vier Monaten elf Rettungssanitäter ausgebildet. „Wir haben ihnen in dieser Zeit alles beigebracht, was man als Rettungssanitäter wissen und können muss“, berichtet Gunnar Krause, Vorstand des DRK-Kreisverbands Dessau, im Gespräch mit der MZ.