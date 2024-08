Sachsen-Anhalts Innenministerium hat am Mittwoch insgesamt 19 neue Streifenwagen an die Landespolizei übergeben. Die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau hat davon fünf erhalten. Was damit geplant ist.

Dessau-Rosslau/MZ. - Der Auflauf in der Halberstädter Straße der Landeshauptstadt Magdeburg war am Mittwochvormittag am „Platz des 17. Juni“ noch besonders markant. Hatte doch Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) geladen zur Übergabe von 19 nigelnagelneuen Einsatzfahrzeugen für insgesamt 1,5 Millionen Euro an die Landespolizei. Und zu diesem Anlass hatten auch die Kollegen aus der Polizeiinspektion (PI) Dessau-Roßlau ihre Standarduniform kombiniert mit dem weißen Diensthemd. Und erhielten die Papiere und Schlüssel für fünf Transporter Mercedes-Benz Vito.