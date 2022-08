Neue Packstation in Nord - Post nimmt 15. Station in Dessau-Roßlau in Betrieb

In der Goethestraße in Dessau können Kunden ab sofort Pakete abholen und abgeben.

Die neue Packstation befindet sich in der Goethestraße.

Dessau/MZ/OML - In Dessau-Roßlau hat die Deutsche Post ihre 15. Packstation eröffnet. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde der Automat neben dem Edeka-Markt in der Goethestraße aufgebaut und steht von nun an zur Verfügung.