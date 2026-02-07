Die Kochstedter Feuerwehr hat eine neue Wehrleitung. Deren Bestandsaufnahme fällt etwas ernüchtern aus. Welche Schlüsse man daraus zieht.

Neue Chefs suchen dringend Mitstreiter - Feuerwehr in Kochstedt steht vor großen Herausforderungen

Die neue Wehrleitung der Kochstedter Feuerwehr: Marek Beck, Susan Krause, Holger Beck (oben), Julien Walter und Christian Höhne (v.l.n.r.)

Kochstedt/MZ. - Holger Boeck, der neue stellvertretende Ortswehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Kochstedt, bringt es ganz nüchtern auf den Punkt. „Wir hätten es laufen lassen können und wären dann Geschichte gewesen und wahrscheinlich mit unseren Nachbarn in Mosigkau oder Alten fusioniert.“