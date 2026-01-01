Ein ausgebauter Container soll mit einem demokratiefördernden Angebot von Dessau aus durch Deutschland touren. Wie das genau umgesetzt werden soll.

Neue Ausstellung soll in Dessau entstehen- „Ostbronx“ will den Hip Hop in der DDR zeigen

Dessau-Roßlau/MZ. - Eine Wanderausstellung mit dem Titel Ostbronx zum Thema Hip Hop soll in Dessau-Roßlau entstehen. Das teilte der Newkid Verein mit. Mit einer Förderung des Bundesprogramms „Jugend erinnert“ ist das Projekt am 1. November an den Start gegangen. Umgesetzt wird es durch die Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur.