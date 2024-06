Auf dem Hinterhof in der Dessauer Wagnerpassage haben in der Nacht zum Donnerstag Mülltonnen und Unrat gebrannt.

Nächtlicher Einsatz in Dessau: Feuerwehr löscht brennende Mülltonnen an Wagner-Passage

Dessau/MZ. - Auf dem Hinterhof in der Dessauer Wagnerpassage haben in der Nacht zum Donnerstag Mülltonnen und Unrat gebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 3.30 Uhr alarmiert und konnte das Feuer in der Anlieferzone für Aldi und Rewe schnell löschen.

Am Morgen danach waren noch einige Brandreste zu sehen, zudem eine teilverrußte Wand. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Sachschaden bei etwa 2.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen der Brandursache aufgenommen.