Grüner Beruf mit Zukunft Nachwuchs für den Wald - Ausbildung im Betreuungsforstamt Dessau ist viel gefragt

Insgesamt fünf junge Leute haben im August ihre dreijährige Ausbildung zum Forstwirt in Dessau begonnen. Am Sonnabend sind die Lehrlinge beim Tag der offenen Tür am Jagdschloss Haideburg dabei. Wie sie sich dort einbringen werden.