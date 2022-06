Nachfrage nach Jodtabletten in Dessau-Roßlau steigt - Wie sinnvoll ist das?

Dessau/MZ - Die Angst vor einer Atomkatastrophe im Zuge des Ukraine-Krieges treibt teils seltsame Früchte. So berichten Apotheken im ganzen Land von vermehrten Anfragen nach Jodtabletten, da Jod vornehmlich die Schilddrüse vor radioaktiver Strahlung schützen kann. Auch in Dessau-Roßlau hat das bereits zu erhöhtem Interesse an Jod-Präparaten geführt.

Zwar sei es nicht so, dass jeder zweite Kunde nun Jodtabletten kaufen wolle, spricht Joachim Schneider von der Rossel-Apotheke in Roßlau von nur einer Handvoll Fällen. „Da zuvor aber nie jemand danach gefragt hat, ist das aktuell schon auffällig.“

Handelsübliche Produkte sind mit in der Regel 200 Mikrogramm Jod überhaupt nicht hoch genug dosiert

Auch Martin Grünthal von der Dessauer Apotheke am Bauhaus spricht von vermehrten Nachfragen nach Jodtabletten wegen des Ukraine-Krieges. Wie auch sein Kollege Schneider rät er seinen Kunden jedoch aus verschiedenen Gründen sowohl von einer Bevorratung als auch von der Einnahme ab.

Vor allem seien handelsübliche Produkte mit in der Regel 200 Mikrogramm Jod überhaupt nicht hoch genug dosiert, so dass man Unmengen davon einnehmen müsste. Vermehrte Käufe verknappen laut Grünthal noch dazu unnötig das Angebot und brächten Schilddrüsen-Patienten in Bedrängnis, die die diese Medikamente dringend brauchen. Die für einen atomaren Ernstfall notwendige Dosis liege dagegen bei 65 Milligramm - also 65.000 Mikrogramm. Zwei Tabletten dieser Stärke müssten im Fall der Fälle für eine Schutzwirkung eingenommen werden, erklärt Grünthal.

„Für die 65-Milligramm-Tabletten gibt es aber nur einen Hersteller und dessen Produkt ist aktuell nicht lieferbar.“ Das kann auch Joachim Schneider bestätigen, der zudem von einem blühenden Mark im Internet berichtet, auf dem für das eigentlich gar nicht lieferbare Präparat astronomische Preise abgerufen würden. Dabei bräuchte sich im Grunde überhaupt niemand selbst um Jodtabletten kümmern. Denn für den Notfall ist in Deutschland vorgesorgt worden: Die für den Katastrophenschutz zuständigen Behörden haben nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur rund 190 Millionen Tabletten bevorratet, um diese bei Bedarf an die Bevölkerung auszugeben. Bei rund 83 Millionen Einwohnern sind also sogar mehr als die notwendigen zwei Tabletten pro Kopf verfügbar.

„Erhebliche gesundheitliche Risiken“ bei falscher Dosierung

Vor einer vorsorglichen Anwendung warnt zudem eindringlich die Apothekerkammer Sachsen-Anhalt. „Von einer Einnahme von hochdosierten Jodtabletten als Selbstmedikation ohne konkreten Anlass ist dringend abzuraten“, betont Kammerpräsident Jens-Andreas Münch.

Dies berge „erhebliche gesundheitliche Risiken“. Und wie Martin Grünthal ergänzt, hat es auch keinerlei Nutzen. Denn da Jod vom Körper wieder abgebaut werde, die Wirkung also kurzfristig sei, würden hoch dosierte Jodtabletten nur in dem Moment etwas bringen, in dem tatsächlich radioaktives Material in der Nähe sei.

Die Schutzwirkung entfaltet sich dabei folgendermaßen: Wird radioaktives Jod freigesetzt und der Mensch nimmt vorher genügend nicht-radioaktives Jod auf, kann sich das radioaktive Jod nicht in der Schilddrüse anreichern. Es wird von einer Jodblockade gesprochen, die vor Schilddrüsenkrebs schützen kann. Für die aktuell höhere Nachfrage nach Jodtabletten macht Joachim Schneider vor allem Einträge in Foren und Sozialen Netzwerken verantwortlich. Diesen müsse mit Aufklärung begegnet werden. Denn: „Diese Panik ist nicht notwendig.“