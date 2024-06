In Dessau eskaliert ein Nachbarschaftsstreit: Ein Mann terrorisiert seine Nachbarn mit Feuer, Rauch und Lärm. Anwohner fühlen sich bedroht und erhalten keine Hilfe von den Behörden.

Dessauer Anwohner in Angst: Wie ein Mann seine Nachbarschaft terrorisiert

Dessau/MZ. - Die Verzweiflung ist groß in der Fichtenbreite. Hannes R. (Name geändert), weiß nicht mehr, an wen er sich wenden soll, denn ein Nachbar bringt mit seinem Verhalten die Anlieger mehr als nur um ihren Schlaf. Und die Behörden scheinen nichts zu tun.