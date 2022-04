Nach zwei Jahren Corona-Pause - Hier werden in Dessau-Roßlau Osterfeuer angezündet

Dessau-Rosslau/MZ - Die Feuerwehr aus Meinsdorf war Holz sammeln, wie der Heimatverein in Kochstedt mit etlichen Helfern ebenfalls. In Meinsdorf werden die Stämme am Donnerstag zu einem stattlichen Osterfeuer aufgebaut, sagt Meinsdorfs Ortsbürgermeister Hans-Peter Dreibrodt und weiß, der Stapel wird bis zum Abbrennen am Samstag rund um die Uhr bewacht. Denn man will mit der Wache ausschließen, dass das Feuer brennt, noch ehe die Gäste da sind.

Der Meinsdorfer Ortsbürgermeister ahnt, der Zustrom zum Osterfeuer könnte enorm sein. „Die Leute sind nach zwei Jahren Abstinenz durch die Pandemie ausgehungert und sehnen sich nach Begegnung.“ Nachfolgend ein Überblick, in welchen Stadtteilen Brauchtumsfeuer vorbereitet werden - ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Meinsdorf, Gelände der Freiwilligen Feuerwehr:

Gleich zwei Lampionumzüge starten am Samstag in Meinsdorf. Beide werden auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr in der Lindenstraße enden, wo eine stattliche Holzholzpyramide aufgebaut wird. Die beiden Umzüge beginnen jeweils 19 Uhr am Schwimmbad des Ortes und am Kindergarten. 19.30 Uhr wird das Osterfeuer angezündet, sagte Meinsdorfs Ortsbürgermeister Dreibrodt. Für Essen und Trinken sorgt - wie immer - der Catering-Verein der Ortsfeuerwehr.2 Rodleben, Feuer und Umzug:

Rodleben:

In Rodleben sind alle Kinder zum Osterumzug eingeladen. Dieser startet am Ostersamstag, 16. April, um 19 Uhr an der evangelischen Kita Sonnenkäfer. Der Zug führt direkt zum Osterfeuerplatz, der sich hinter dem Objekt Heidestraße 38 befindet. Wie Rodlebens Ortsbürgermeister Frank Rumpf versicherte, ist beim Osterfeuer für Speisen und Getränke gesorgt. Er hat den Eindruck, dass viele kommen werden.

Neeken und Brambach mit Feuern:

Gleich zwei Osterfeuer werden in Neeken und Brambach am Samstag angezündet. Und die Vorfreude scheint in beiden Orten groß. „Die Leute sehnen sich danach, sich nach zwei Jahren wieder am Feuer treffen zu können“, sagte Maik Hoßbach, Ortsbürgermeister von Brambach, Neeken und Rietzmeck. In Brambach wird am Samstag um 19 Uhr das Feuer auf dem Gelände der Gartenbaufirma Johannes, An der Brame, entzündet. In Neeken steht das Osterfeuer am Galgenberg. Auch dort geht es am Ostersamstag um 19 Uhr los.

Sollnitz, Am See:

Das Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Sollnitz liegt wegen seiner Nähe zum Sollnitzer See geradezu ideal für ein Brauchtumsfeuer. Just dorthin lädt die Sollnitzer Freiwillige Feuerwehr am Ostersamstagabend. „Nun haben wir endlich die Genehmigung, dass unser Osterfeuer nach zwei Jahren Pause stattfinden darf“, postete die Feuerwehr auf Facebook. Am Ostersamstag, 18 Uhr, wird der Holzstapel angezündet. Wie die Sollnitzer Ortsbürgermeisterin Carola Böhme sagte, ist für das leibliche Wohl gesorgt. Es gibt Gegrilltes und Speckkuchen.

Mildensee: kein Feuer, dafür Ostereiersuche:

Mildensee zündelt nicht zu Ostern, sondern in der Walpurgisnacht am 30. April. Doch komplett auf Brauchtum wird im Ort nicht verzichtet. Der Mildenseer CDU-Politiker Florian Kellner hat mit seiner Familie Freude daran, Ostersonntag auf dem Anger dem Osterhasen zu helfen. 800 Ostereier werden dort versteckt, die am Vormittag zwischen 10 und 11 Uhr eingesammelt werden können.

Kochstedt zieht um und feuert in der Nähe vom TuS an:

Am vergangenen Wochenende hat der Heimatverein seiner Mitglieder zum Holzsammeln in die Hohe Straße eingeladen. Viele Helfer, darunter auch die Jugendfeuerwehr, sammelten fleißig und sicherten damit das Osterfeuer am Ostersamstag ab. Um 19 Uhr wird es am Sonnabend, 16. April, angezündet. Bereits eine halbe Stunde zuvor, 18.30 Uhr, startet ein Umzug ab Heideplatz in Richtung Feuerstelle. Der Zug wird musikalisch begleitet.

Großkühnau feuert am See:

„Endlich raus aus Corona“, freut sich nicht nur Großkühnaus Ortsbürgermeister Fred Kitzing auf Ostersamstag. Um 18 Uhr startet im Ort am Café Föse ein Lampionumzug. Die Kinder wandern dann mit Begleitung der Feuerwehr zum Vereinsgelände am Kühnauer See, wo gegen 18.30 Uhr das Osterfeuer entzündet wird. Auch dort ist fürs leibliche Wohl gesorgt.

Kleinkühnau zündelt Ostersonntag:

Was das Osterfeuer angeht, so tänzelt Kleinkühnau seit Jahren aus der Reihe. Nicht samstags, sondern sonntags wird dort traditionell das Osterfeuer angezündet. Das letzte Feuer liegt wie in den anderen Orten der Stadt schon zwei Jahre zurück. Am 17. April laden der Heimat- und Kulturverein und der Amtshausverein gemeinsam auf den Festplatz, sagte der Linken-Politiker Ralf Schönemann. Angezündet wird das Feuer um 18.30 Uhr. Für Kinder startet eine halbe Stunde zuvor ein Umzug ab dem Amtshaus.