Nach Test im vorigen Jahr: Schwimmbad in Meinsdorf lädt wieder zur Schaumparty in Lila

Meinsdorf/MZ. - Der Sommer 2024 legt sich noch einmal gehörig ins Zeug. Gut für die Freibäder, auch in Dessau-Roßlau. Im Schwimmbad Meinsdorf, der „blauen Perle“ in der dortigen Bergstraße, erwartet die Badegäste am Freitag noch ein „blaues Wunder“. Toralf Klee, Vorsitzender des Sport- und Traditionsvereins Meinsdorf als Träger und Eigentümer des Freibads, verrät mehr darüber.

Was steht am Freitag ins Haus?

Es gibt zum Start in das Wochenende am Freitag ab 15 Uhr eine richtig große Schaumparty im Wasser. Das große 50-Meter-Becken lädt ein zum lila Badespaß.

Wer kam denn auf diese Idee und wie?

Toralf Klee ist Vorsitzender des Sport- und Traditionsvereins Meinsdorf Foto: Sebastian

Voriges Jahr hatten wir schon mal einen Testballon im kleineren Maßstab gestartet. Das kam ganz gut an. Da haben sich unsere Rettungsschwimmer überlegt, mal einen Extra-Nachmittag für die Kinder zu organisieren. Und mit Yvonne Zacharski, Marcel Schröter, Daniel Mitsching und Bianca Rothenberger ist das komplette Quartett unsere Wasserretter auch mit dabei.

Gibt es ein Programm?

Eigentlich nicht. Wir wollen einfach die Kinder ungezwungen spielen und planschen lassen mit dem Schaum. Der ist im Übrigen mal nicht pink, sondern echt violett. Ansonsten gibt es Wasserspiele für Groß und Klein. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Fleißige Bäckerinnen wollen einen Kuchenbasar aufbauen. Anlieferungen können am Freitag ab 12.30 Uhr im Schwimmbad erfolgen.

Auf dem Aushang ist von Einschränkungen die Rede...?

Richtig, der Schaum wird sich wohl über das gesamte Becken ausdehnen. Das heißt, wer am Freitag richtig große „Strecken“ schwimmen will, wird das Ende der 50-Meter-Bahn wohl nicht immer klar sehen.

Wie läuft die Saison?

Ich sag mal durchschnittlich gut. Acht Wochen so ein Wetter wie jetzt und es wäre prima. Das aber kann man nicht bestellen, also sind wir zufrieden. Als Abkühlung nach heißen Tagen und unter schattigen Bäumen ist unser Bad sehr beliebt. Momentan hat das Wasser 23,5 Grad Celsius, sagt unser Rettungsschwimmer vor Ort. Also gerade richtig.

Info:Die Schaumparty „Lila Badespaß im Schwimmbad Meinsdorf“ beginnt am Freitag um 15 Uhr.