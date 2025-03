Musikliebhaber aufgepasst: Am Wochenende findet der Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Dessau-Roßlau statt. Wo junge Talente und die besten Nachwuchsmusiker ihr Können kostenfrei in der Öffentlichkeit präsentieren.

Dessau-Rosslau/MZ. - Als Anna Dillon und Mona Mikus in der Musikschule Kurt Weill auf ihren Geigen gemeinsam den „Frühling“ aus Vivaldis Violinenkonzert „Die vier Jahreszeiten“ anstimmen, ist die Überraschung der Umstehenden groß. Die Qualität der Darbietung übertrifft, was die meisten anderen Nachwuchsmusiker in diesem Alter zu leisten im Stande sind. Kein Wunder, haben sich beide doch mit der äußerst seltenen Höchstpunktzahl für den Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ qualifiziert, der am kommenden Freitag bis Sonntag in Dessau-Roßlau ausgetragen wird.

Der musikalische Wettstreit gastiert jedes Jahr in einer anderen Stadt. Nur einmal alle sechs Jahre findet er in Dessau-Roßlau statt. Diesmal haben es 182 talentierte Jungmusiker im Alter zwischen zehn und 21 Jahren aus ganz Sachsen-Anhalt geschafft, sich für den Landesentscheid zu qualifizieren. Am Wochenende stellen sie ihr Können öffentlich vor Publikum und einer Fachjury zur Schau. Die Fähigsten unter ihnen werden die Chance bekommen im Bundeswettbewerb und damit in der finalen Runde anzutreten. Neben Klassik erwartet die Zuschauer auch moderne Musik, Jazz und Pop.

Musikalische Talente aus Dessau-Roßlau holen Höchstpunktzahl bei „Jugend musiziert“

Angefangen mit der Violine hat Mona Mikus im zarten Alter von fünf Jahren. Heute ist sie elf. Und obwohl sie bereits des Öfteren auf der Bühne stand, kostet es die 11-Jährige noch immer Überwindung vor vielen Menschen zu spielen. „Ich bin immer sehr aufgeregt vor Konzerten.“ Je mehr Menschen, umso höher sei das Lampenfieber.

„Auf der Bühne zittere ich manchmal oder meine Hände schwitzen. Das ärgert mich.“ Doch Selbst- und Fremdwahrnehmung können sich unterscheiden. Von der innerlichen Anspannung zumindest ist der jungen Violinistin beim Spiel nichts anzumerken. Weil ihre Mutter ihr oft auf der Bratsche vorgespielt hatte, als sie noch klein war, habe auch sie die Leidenschaft für die Musik entdeckt. „Ich fand das schön und wollte das auch können.“

Auch die elfjährige Anna Dillon spielt ihr Instrument bereits seit fünfeinhalb Jahren. Täglich versucht sie eine Stunde zu üben – „aber es klappt nicht immer“. In ihrer Familie werde sehr viel klassische Musik gehört, auch oft Stücke für die Geige, erzählt Anna. Für das Instrument seien besonders schöne Werke geschrieben worden. Was sie gern hört, ändere sich ständig. Doch zum Beispiel Bach möge sie gern.

Musiklehrerin: „Es dauert etwa zwei Jahre bis man auf der Violine einen guten Klang erzeugen kann.“

Zwei Werke müssen alle Teilnehmer zum Wettbewerb präsentieren. Die Stücke für Mona und Anna – beide sind privat auch befreundet – hat die gemeinsame Lehrerin Viktoriia Barabakh vorgeschlagen. „Ich habe verschiedene Stücke vorgespielt. Mona und Anna konnten sich dann zwei aussuchen.“ Sie weiß: Die Violine ist ein besonders anspruchsvolles Instrument. „Es dauert etwa zwei Jahre bis man einen guten Klang erzeugen kann.“

Ihre Schülerinnen pflichten ihr bei. „Man muss auf sehr viele Sachen achten. Die Bogenhaltung, wie die linke Hand die Lage wechselt und darauf sauber zu spielen.“ Auch die Haltung der Geige selbst sei wichtig, ergänzt Mona. Ob Violine und Musik auch in der zukünftigen Berufswahl der beiden eine Rolle spielen werden, das wissen die Mädchen zwar noch nicht. Doch zumindest als Hobby soll die Musik definitiv noch lange erhalten bleiben.

Wann und wo Musikinteressierte die jungen Nachwuchstalente in Dessau-Roßlau kostenfrei bestaunen können

Der Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ wird vom 28. bis 30. März an sechs Spielstätten in Dessau-Roßlau ausgetragen: im Rathaus, der Musikschule Kurt Weill, dem Alten Theater, der Friederikenschule, dem Anhaltischen Berufsschulzentrum Hugo Junkers und dem Liborius-Gymnasium. Der Eintritt ist frei.

Orte und Termine der Auftritte aller Nachwuchsmusiker unter:https://www.jugend-musiziert.org/wettbewerbe/landeswettbewerbe/sachsen-anhalt/zeitplan