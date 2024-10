Nach langer Covid-Erkrankung Mit Konfetti und Erdbeermund: Peter AL Schrader eröffnet Ausstellung in der Dessauer „Galerie Bauart“

Peter AL Schrader feiert am Sonnabend, 2. November, die Eröffnung seiner neuen Ausstellung in der Dessauer Gropiusallee. Warum sich der Künstler wie neu geboren fühlt. Und was es bei ihm schräg gegenüber zu entdecken gibt.