Nach langem Warten tut sich am Dorfrand was für das Gerätehaus

Grundstein für neues Feuerwehr in Dessau-Mühlstedt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mühlstedt/MZ. - Die Wartezeit misst sich in Jahrzehnten und die Hoffnung war inzwischen selbst bei unerschütterlichen Optimisten gegen Null geschrumpft. Umso größer war am Donnerstagnachmittag die Freude unter den Mühlstedtern, umso breiter das Grinsen der hiesigen Feuerwehrleute: Auch der kleinste Ortsteil von Dessau-Roßlau bekommt für seine Freiwillige Feuerwehr nun endlich ein Gerätehaus, das diesen Namen auch verdient. Für den Neubau in der Dorfstraße wurde festlich-fröhlich der Grundstein gelegt.