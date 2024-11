Dessau-Roßlaus Wahlamt hat über die Sitzverteilung in den Ortschaftsräten von Mosigkau und Brambach nach der Ergänzungswahl am Sonntag informiert. In Brambach wird die Freie Wählergemeinschaft die stärkste Kraft vor der CDU. Trotz fast gleich vieler Stimmen erringt in Mosigkau nur eine Wählergemeinschaft beide zu besetzenden Sitze.

In Mosigkau sowie in Brambach fanden am Sonntag die Nachwahlen für die Ortschaftsräte statt. Nun liegen die Ergebnisse vor. Offiziell verkündet werden sie am Mittwoch im Dessauer Rathaus.

Dessau-Rosslau/MZ. - Das städtische Wahlamt hat am Montagnachmittag über die Sitzverteilung in den Ortschaftsräten von Mosigkau und Brambach nach der Ergänzungswahl am Sonntag informiert. In beiden Ortschaften war die Wahl notwendig, da nicht genügend Kandidaten zur Wahl angetreten waren (Brambach) beziehungsweise ein Kandidat so viele Stimmen auf sich vereinte, dass zwei Plätze im Ortschaftsrat unbesetzt geblieben sind (Mosigkau). Am Sonntag war das vorläufige Endergebnis verkündet worden.