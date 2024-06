Nach Gewaltat von Wolmirstedt: Polizei in Anhalt schickt zur Fußball-EM Fußstreifen auf Tour

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau wird anlässlich der Fußball-EM ihre Einsatzmaßnahmen erhöhen und eine sichtbarere polizeiliche Präsenz zeigen.

Die Ankündigung steht im Zusammenhang mit der Gewalttat von Wolmirstedt, wo ein 27-jähriger Afghane einen Landsmann erstochen und dann bei einer privaten EM-Gartenparty drei weitere Menschen verletzt hat. Der Angreifer wurde von der Polizei erschossen. Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hatte danach mehr Polizeipräsenz versprochen, um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken.

„Die Einsatzkräfte werden in allen Revierbereichen des Zuständigkeitsbereiches der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau Fußstreifen durchführen und als Ansprechpartner für die Bevölkerung zur Verfügung stehen“, sagte ein Polizeisprecher - vor allem am Freitag, 21. Juni, und Sonnabend, 22 Juni. Es könne anlassbezogen zu vermehrten Personenkontrollen kommen. Die Polizeireviere in Anhalt werden dabei teils durch Kräfte der Landesbereitschaftspolizei Sachsen-Anhalt unterstützt.