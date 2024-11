Nach finanziellem Hilferuf in Halle: Wie Dessau-Roßlau den Karnevalsumzug 2025 stemmen will

Beim 25. Karnevalsumzug in der Dessauer Innenstadt waren 2024 tausende Besucher dabei.

Dessau/MZ. - Genau vor einer Woche erst waren die hiesigen Narren und Jecken mit ihren Karnevalsvereinen in die Narrenzeit der Session 2024/25 gestartet. Aber unterschwellig richtete sich schon am 11.11. um 11.11 Uhr der Blick voraus auf den Höhepunkt der so genannten 5. Jahreszeit: Auf den großen Dessauer Karnevalsumzug, der traditionell auf den Sonntag vor Rosenmontag fällt.