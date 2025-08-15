Der kleine Blumenpavillon vor der Bär-Apotheke in der Dessauer Körnerstraße ist wieder offen.

Nach Fertigstellung der Albrechtstraße - „Gärtnerei Steffen“ öffnet kleinen Blumenpavillon wieder

Der Wiedereröffnung am Montag erfolgte mit Lufballons und Warenstand.

Dessau/MZ. - „Ach, das ist aber schön, dass Sie wieder da sind. Da hätte ich meine Blumen ja doch nicht aus der Kaufhalle mitbringen müssen“, freut sich die Kundin, die auf ihrem Nachhauseweg hereinschaut. In der Albrechtstraße 6a ist an traditioneller Stelle nach mehrmonatiger Schließzeit der Blumenpavillon Steffen wieder eröffnet worden.