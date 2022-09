Ärger über hohe Benzinpreise in Dessau-Roßlau - Ölkonzerne reden sich heraus

Wie erwartet führt das Ende des Tankrabatts zu deutlich höheren Preisen. Doch die Tankstellen drehten schon früher an der Preisspirale. Die Kunden in Dessau sind wütend.

Kräftig angezogen haben die Preise an den Tankstellen - nicht nur bei Total in der Albrechtstraße.

Dessau-Roßlau/MZ - Beim Blick auf die Preistafeln haben Pendler in Dessau-Roßlau am Donnerstagmorgen tief durchatmen müssen. Um Mitternacht fiel der seit drei Monaten bestehende Tankrabatt weg, wodurch sich die Preise für Benzin un Diesel gerade in den Morgenstunden stark erhöhten.