Nach Ende der Bauarbeiten: Stadt will Buchenallee zwischen Meinsdorf und Rodleben abreißen

Die Straße war ein Behelfsweg, der während des Brückenbaus in Meinsdorf ausgebaut wurde. Doch nach Ende der Bauarbeiten soll der Verkehr dort nicht mehr entlangfließen.

Dessau-Roßlau/MZ - Die Stadt will die „Buchenallee“, die für den Brückenbau in Meinsdorf ertüchtigte Behelfsstraße, nun doch abreißen. Das geht aus einer Beschlussvorlage der Verwaltung hervor, über die der Bauausschuss am Donnerstag abstimmen soll.