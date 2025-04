Dessau-Rosslau/MZ. - Einen Betrug hat ein Mann im Polizeirevier Dessau-Roßlau angezeigt.

Dieser hatte sich am Dienstag, 1. April, in einem Online-Branchenportal eingetragen, um so mit seiner Firma werbewirksamer aufzutreten. Zwei Tage später erhielt er einen Anruf, in dem sich ein Mitarbeiter einer Auskunftsfirma vorstellte und nach seiner Zufriedenheit auf dem Onlineportal fragte. Dieses Gespräch führte das Opfer in dem Glauben, dass es sich tatsächlich um seine Anmeldung handelte. Es sollte aufgezeichnet werden.

Am Freitag, 11. April, erhielt der Mann eine Rechnung der besagten Auskunftsfirma. Dabei musste das Opfer feststellen, dass es sich bei dieser Firma nicht um das von ihm gewählte Branchenportal handelte. In dem Schreiben wurde er aufgefordert, eine Rechnung von über 4.500 Euro zu bezahlen. Nachdem er die Firma telefonisch kontaktierte, wurde ihm mitgeteilt, dass er im Telefongespräch ein Abonnement abgeschlossen hätte. Er spielte die vermeintliche Aufzeichnung des Gespräches ab.

Da diese jedoch in mehreren Teilen nicht dem geführten Gespräch entsprach, entschloss sich der Mann zur Erstattung einer Strafanzeige. Ein finanzieller Schaden entstand bisher nicht.

3.500 Euro Schaden beim Ausparken

Der 60-jährige Fahrer eines Hyundai hat auf einem Parkplatz in der Schlagbreite am Montag, 14. April, gegen 10.25 Uhr versucht auszuparken.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Honda eines 69-Jährigen, der mit seinem Auto in diesem Moment hinter dem Ausparkenden vorbeifuhr. Es entstand Sachschaden von circa 3.500 Euro.