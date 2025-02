Nach Einbruch in Firma in Rodleben - Dessauer Polizei findet gestohlenen Anhänger auf Feldweg

Rodleben/MZ. - Nach einem Einbruch in eine Rodlebener Firma hat die Polizei einen Anhänger gefunden, mit dem offenbar das Diebesgut abtransportiert wurde. Das hat das Polizeirevier in Dessau mitgeteilt.

Die Beamten waren am Montag, 3. Februar, gegen 17 Uhr per Telefon informiert worden, dass auf einem Waldweg in der Nähe der Prof.-Möhlmann-Straße in Rodleben ein Anhänger stehe. Eine Überprüfung durch die eingesetzten Polizeibeamten ergab, dass dieser Anhänger bei dem Diebstahl in der Nacht vom 28. zum 29. Januar mit entwendet wurde. Damals waren von dem Firmengelände mehrere Elektrogeräte, ein Moped und etwa eine Tonne Kupferkabel gestohlen worden.

Die Polizei geht davon aus, dass das Diebesgut umgeladen und der Anhänger dann am Fundort zurückgelassen wurde. Es erfolgte eine Rückgabe an den rechtmäßigen Eigentümer. Die Ermittlungen dauern an. Bei dem Einbruch war Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden.