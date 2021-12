Nach drei Tagen Weihnachtsruhe - 54 neue Corona-Fälle und drei Verstorbene in Dessau-Roßlau

Dessau-Roßlau/MZ - Nach drei Tagen Weihnachtsruhe hat Dessau-Roßlaus Gesundheitsamt am Montag 54 neue Corona-Fälle gemeldet. Die betroffenen Personen sind im Alter von sechs Wochen bis 96 Jahre.

Die vom Robert-Koch-Institut Berlin ermittelte Inzidenz für Dessau-Roßlau lag am Montag bei 434,8. Tendenz sinkend. Wie belastbar diese Zahl ist, ist derzeit offen. Zumindest vom 26. Dezember sind aus Dessau-Roßlau keine Zahlen gemeldet worden. Der sachsen-anhaltische Landesdurchschnitt betrug am Montag 403,7. Den höchsten Wert im Bundesland hat derzeit Anhalt-Bitterfeld mit 558,5. Den geringsten Wert meldet der Altmarkkreis Salzwedel mit 260,0.

In Sachsen-Anhalt sind derzeit vier Omikron-Fälle labordiagnostisch festgestellt worden - in Wittenberg, Halle und Magdeburg. Weitere Verdachtsfälle befinden sich noch in der Klärung.

Klar ist, dass Dessau-Roßlau bislang 7.839 positiv getestete Corona-Fälle seit Pandemiebeginn verzeichnet hat. Beim Robert-Koch-Institut in Berlin sind bislang 7.726 Meldungen eingegangen. Ein Meldeverzug von 113 Fällen, der allerdings auch schon deutlich höher war.

Im Klinikum wurden am Montag 48 Corona-Patienten stationär behandelt. Von ihnen werden zurzeit sieben Personen auf der Intensivstation versorgt. Zwei Patienten sind ungeimpft, zwei weitere geimpft, bei drei Personen ist der Impfstatus ungeklärt.

Die Zahl der Patienten ist über Weihnachten wieder leicht angestiegen. Am ersten Feiertag hatte es 43 Patienten gegeben, am zweiten Feiertag waren es 46. Dazu kommen weitere drei Todesfälle. Eine Patientin aus Dessau mit unklarem Impfstatus ist am Sonntag mit Covid-19 verstorben. Eine Patientin, nicht in Dessau-Roßlau wohnend und ungeimpft, verstarb am Sonnabend an Covid-19, ein dritter Patient an Heiligabend. Er war ebenfalls ungeimpft