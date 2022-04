Nach Bürgerbeschwerde: Stadt plant in Dessau-Ziebigk drei weitere Einbahnstraßen

Die Behörde handeln hier nach einem Bürgerbrief, dem ein Vorfall zugrunde liegt. Noch in diesem Jahr soll die Verkehrsführung geändert werden.

Schmale Wege in der Neckarstraße und Saarstraße.

Dessau/MZ - Das städtische Verkehrsamt plant noch in diesem Jahr im Stadtteil Ziebigk/Siedlung Änderungen in der Verkehrsführung von insgesamt drei Straßen. So sollen Neckarstraße, Lahnstraße und die Nahestraße zur Einbahnstraße umfunktioniert werden. Wann genau dieser Plan umgesetzt wird, das konnte Frank Dähne, Sachgebietsleiter Verkehr bei der städtischen Behörde, noch nicht sagen.