Nach 26 Jahren an der Spitze - Chefin des Arbeitsgerichts Dessau geht in den Ruhestand

Dessau-Rosslau/MZ - Die langjährige Direktorin des Arbeitsgerichts Dessau-Roßlau, Barbara Hoffmann, tritt zum 1. April in den Ruhestand. Darauf hat das Justizministerium Sachsen-Anhalt verwiesen. „Ich danke Frau Hoffmann für ihre langjährige Tätigkeit für die Justiz in unserem Bundesland, insbesondere für 26 Jahre an der Spitze des Arbeitsgerichts in Dessau-Roßlau“, sagte Justizministerin Franziska Weidinger in einer Pressemitteilung.

Hoffmann wurde 1956 in Hamburg geboren und startete ihren beruflichen Werdegang als Richtern in Braunschweig und Celle. Von 1991 bis 1994 folgte im Rahmen einer Abordnung die Tätigkeit als Richterin beim Arbeitsgericht Dessau. Nach Stationen am Arbeitsgericht Celle und dem Landesarbeitsgericht Brandenburg in Potsdam kehrte Hoffmann im Februar 1996 nach Dessau zurück und war seitdem Direktorin des Arbeitsgerichts. Über die Nachfolge wird demnächst entschieden.