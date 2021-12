MVZ in Dessau führt an zwei Terminen Impfungen ohne Termin durch - Auftakt am Sonnabend

Dessau-Roßlau/MZ - Das Medizinische Versorgungszentrum des Städtischen Klinikums bietet an den kommenden beiden Samstagen - 11. und 18. Dezember - jeweils von 9 bis 15 Uhr zusätzliche Impftermine in der Hauptbetriebsstätte des MVZ Alten an. Darauf hat die Stadtverwaltung noch einmal verwiesen. Eine vorherige Anmeldung sei nicht nötig.

Das MVZ führt an den beiden Tagen Erst-, Zweit- oder Boosterimpfungen bei Erwachsenen und Kindern ab dem 12. Lebensjahr durch. Geimpft wird ausschließlich der Impfstoff von Biontech.

Für Erstimpfer wichtig: Die Zweitimpfung wird am 15. Januar im MVZ im Dessau-Center stattfinden. Der konkrete Termin mit Uhrzeit wird dann bei der Erstimpfung vergeben.