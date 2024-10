Bildung Müssen Schulen in Dessau-Roßlau bluten? Grüne kündigen Änderungsantrag zu Schulgesetz an

Mit einem neuen Schulgesetz will Sachsen-Anhalt die Mindestschülerzahlen an Schulen in den drei Oberzentren anheben. Dagegen wenden sich Bündnis 90/Die Grünen. Wie sie ihren Änderungsantrag begründen